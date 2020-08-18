Утром во вторник, 18 августа, министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Украине.

По данным посольства, в повестке дня сегодняшнего визита - усиление сотрудничества между Великобританией и Украиной в сфере обороны и безопасности, а также изучение различных аспектов реализации двусторонних договоренностей.

Напомним, недавно стало известно, что Великобритания усилит противодействие России и Китаю в космосе из-за нового оружия.

Также "Страна" сообщала, что, по данным вице-премьера, украинские авиапредприятия выведут из "Укроборонпрома" и объединят с аэрокосмическими.

Кроме того, мы писали, что Абромавичус предложил Зеленскому кандидатуру своего преемника на посту гендиректора "Укроборонпрома".