Украине стоит ожидать существенного снижения цен на арбузы. Так, эксперты, отмечают, что к этому приведет отправка из Херсона в Киев так называемой "баржи Гройсмана" загруженной арбузами.

Об этом передает АПК Информ.

Общий вес бахчевых, отправленных по реке Днепр в этом сезоне составляет около 300 тонн.

По мнению экспертов, недавний рост цен на бахчевые в Украине поддерживался планами формирования крупной партии для отправки речным транспортом, и еще в минувшую пятницу оптовые партии арбузов поступали в продажу в диапазоне 2,5-5,0 грн/кг, а дыни предлагались в пределах 3,0-7,0 грн/кг.

После отправки баржи ситуация на рынке арбузов и дынь начала кардинально меняться и уже утром понедельника, 17 августа, в южных областях страны цены на арбуз озвучивались в пределах 1,5-3,5 грн/кг, а оптовые партии дынь предлагались в диапазоне 3,0-5,0 грн/кг.

При этом дальнейшего резкого снижения цен на дыни и арбузы в Украине эксперты не прогнозируют, так как переизбытка предложения бахчевых на рынке, с учетом ожидании общего снижения производства, в нынешнем году скорее всего не будет. Напротив, эксперты не исключают, что цены в сегменте бахчевых к концу текущего сезона имеют все шансы смениться на более высокие.

"В прошедших сезонах посредством речной логистики в столицу отправлялись более объёмные партии херсонских арбузов и дынь: от 450 до 500 тонн. На данный момент можно с уверенностью сказать, что урожай, в частности, арбузов, может снизиться и в два раза по сравнению с прошлым годом, ввиду неблагоприятных погодных условий во время вегетации растений. Только применяя ведущие технологии, нам все же удалось получить продукцию ожидаемого качества, и заняться отправкой очередной баржи в столицу", - говорит Александр Синенко, директор ЧП "Александр А. Синенко".

Как объяснил производитель, при сложившихся ценах на бахчевые на внутреннем рынке и проблемах с объемами продукции высокого качества отправить даже близкие к прошлогодним объемам арбузов и дынь за один рейс оказалось проблематично.

"Так как покупатели в Киеве с большой вероятностью не увидят прошлогодних ценников на "арбузы с баржи!, спрос в нынешнем сезоне также может не дойти до прошлогодних показателей. Именно этот факт существенно сдерживал от формирования максимального объема нынешней отправки", - сообщил Александр Хорев, эксперт агрорынка.

Ранее мы писали, что в начале августа оптовые цены на арбузы, несмотря на сезонное снижение, поднялись почти в три раза.

Также сообщали, что, по данным Госстата, в результате июньской инфляции фрукты подорожали на 8%.