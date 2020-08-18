Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил силовиков медалями за безупречную службу. Соответствующий указ опубликован 18 августа на правовом портале.

Так, указом №305 от 13 августа Лукашенко наградил более сотни сотрудников МВД, которые получили медали первой, второй или третьей степени "За образцовое выполнение служебных обязанностей".

Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись выборы президента. В тот же день в стране начались акции протеста, участники которых требовали честного подсчета голосов и не верили в победу Александра Лукашенко. Протесты сопровождались жестким разгоном со стороны силовиков и массовыми задержаниями.

Акции продолжаются уже 9 дней. "Страна" писала о том, что показали протесты в Беларуси 17 августа.

Также мы писали о том, что Лукашенко обвинил протестующих в "порождении жестокости" и оправдал ОМОН.