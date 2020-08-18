Российский актер Михаил Ефремов, который устроил в начале июня смертельное ДТП, прибыл на сегодняшнее заседание в Пресненский суд Москвы.

Об этом сообщает ТАСС, во вторник, 18 августа.

Судебное заседание началось в 10.00 по московскому времени (совпадает с киевским - Ред.). Михаил Ефремов вновь не стал отвечать на вопросы журналистов и молча роследовал в здание суда.

На видео, которое публикует Telegram-канал "Подъем" со ссылкой на РИА "Новости", Ефремов появился в окружении полицейских.

Напомним, артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии погиб водитель фургона Сергей Захаров, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику и теперь актер отрицает вину

11 августа в Пресненском суде Москвы должно было состояться рассмотрение дела о смертельном ДТП с участием актера. Но прямо перед зданием суда он почувствовал себя плохо, его под руки внесли из автомобиля в зал суда. Через несколько минут Ефремова госпитализировали прямо из здания суда. Его вынесли на носилках в бессознательном состоянии.

15 августа артиста выписали из больницы диагностировав нарушение мозгового кровообращения и хроническую обструктивную болезнь легких, от которой умер его отец.