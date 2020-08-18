Среди 1 616 украинцев, которые заразились коронавирусом в течение минувших суток, 107 детей и 65 медицинских работников.

Об этом 18 августа в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"У нас за прошедшие сутки заболели 1 616 человек. Из них 107 детей и 65 медицинских работников. Всего были госпитализированы за минувшие сутки 270 человек. Так же было зафиксировано 27 летальных случаев", - сказал Максим Степанов.

Кроме того, по данным министра, за все время эпидемии в Украине заболело 94 436 человек. Из них 6 481 ребенок и 9 818 медицинских работников.

Напомним, за минувшие сутки в Украине больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Харьковской, Львовской и Черновицкой областях.

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