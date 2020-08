Глава НОТУ Зураб Аласания прокомментировал ситуацию с отказом певцу-сироте Максиму Ткачуку в участии в нацотборе на детское Евровидение. Аласания утверждает, что причиной послужило то, что мальчик нарушил правила, участвуя в конкурсе "Stars of the Albion" в Лондоне.

Об этом Аласания написал на своей странице в Facebook.

Так, глава НОТУ сообщил, что по правилам участник нацотбора на Евровидение не может принимать участия в мероприятиях, "организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора или на территории страны-агрессора, в Автономной Республике Крым и/или на оккупированной территории Украины после 15.03.2014".

"Конкурс "Stars of the Albion", 28.02.2020 - 01.03.2020 был организованный "Русский дом/ Представительство Россотрудничества в Лондоне". Эта организация является органом исполнительной власти РФ. Правила нарушены. Участие в Евровидении отменено", заявил Аласания.

Он считает, что вина за отказ в участии ребенка в конкурсе лежит на бабушке, "которая выбрала для ребенка такой путь".

То есть конкурс, по мнению Аласании, "был организован Русским домом/Представительством Россотрудничества в Лондоне".

Однако в числе организаторов конкурса Stars of Albion нет ни "Русского дома", ни Россотрудничества.

"Проект организован академией Musica Nova Productions под патронатом Всемирной ассоциации исполнительских искусств (WAPA) и продвигается фондом Stars of the Albion Ltd. при поддержке Русского культурного центра | Россотрудничества в Великобритании", - говорится на английской версии сайта конкурса.

То же самое и в русскоязычной версии.

Поддержка не равна организации конкурса. Аласания же называет российские структуры именно "организаторами". Более того, на сайте конкурса "Русский дом" и "Россотрудничество" указаны как сугубо как партнеры.

А вот организатор - Musica Nova Productions - это музыкальная школа, находящаяся Лондоне. Данная организация - коммерческая, она занимается не только обучением музыке, но и торговлей музыкальными инструментами. Зарегистрирована школа в Британии.

Напомним, "Страна" весной подробно писала о том, как националисты затравили 12-летнего певца-сироту за "Смуглянку".

Также мы рассказывали, как свободовец переврал разговор с семьей 12-летнего Макса Ткачука, которого он стал травить за исполнение "Смуглянки".