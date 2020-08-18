Илон Маск занял четвертое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg
Глава компаний Tesla и SpaceX, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск впервые вошел в топ-4 богатейших людей мира.
Об этом во вторник, 18 августа, сообщает Bloomberg.
Так, акции Tesla выросли в понедельник на 11%, а состояние Маска - на $8 млрд.
Список богатейших людей мира теперь выглядит так:
1. Глава Amazon Джефф Безос - $188 млрд
2. Основатель Microsoft Билл Гейтс - $121 млрд
3. Основатель Facebook Марк Цукерберг - $99 млрд
4. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск - $84,8 млрд
5. Глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно - $84,6 млрд.
Напомним, в июле Илон Маск занял восьмое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes.
Также мы писали, что, по данным генсека ООН, половина богатств мира находится в руках 26 семейств.
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