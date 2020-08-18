Глава компаний Tesla и SpaceX, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск впервые вошел в топ-4 богатейших людей мира.

Об этом во вторник, 18 августа, сообщает Bloomberg.

Так, акции Tesla выросли в понедельник на 11%, а состояние Маска - на $8 млрд.

Список богатейших людей мира теперь выглядит так:

1. Глава Amazon Джефф Безос - $188 млрд

2. Основатель Microsoft Билл Гейтс - $121 млрд

3. Основатель Facebook Марк Цукерберг - $99 млрд

4. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск - $84,8 млрд

5. Глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно - $84,6 млрд.

Напомним, в июле Илон Маск занял восьмое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes.

Также мы писали, что, по данным генсека ООН, половина богатств мира находится в руках 26 семейств.