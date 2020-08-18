После того, как город Самбор во Львовской области оказался в "красной" карантинной зоне, городской совет оказался вводить соответствующие ограничения. Также депутаты обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру здравоохранения и председателю Львовской ОГА с просьбой отменить данное решение.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Так, во время заседания горсовета под стенами мэрии проходила акция протеста от нескольких десятков предпринимателей с требованием не запрещать им работать. Самборские депутаты постановили, что решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС об отнесении города к "красной" зоне эпидемиологической опасности противоречит Конституции.

Кроме того, местные власти разрешили общественному транспорту и предпринимателям, в частности, из сферы торговли и общественного питания, работать в обычном режиме, однако с соблюдением карантинных требований.

Также Самборский горсовет призвал полицию воздержаться от привлечения к ответственности предпринимателей, которые будут продолжать работать вопреки решению государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Кроме того, депутаты приняли обращение к президенту Зеленскому, министру здравоохранения и председателю Львовской ОГА с просьбой отменить в Самборе "красную" зону карантина.

Напомним, с 17 августа в Украине по-новому распределяются карантинные зоны. Так, три города и пять районов отнесены к красной" зоне. Отметим, что она считается самой опасной их всех. В нее входят все ограничения "оранжевой" зоны, запрещается работа общественного транспорта, заведений образования, а также приостанавливается деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Ранее "Страна" сообщала, как украинские регионы будут делиться на зоны.