Минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 18 августа
В Украине, где за прошлые сутки число зараженных Covid-19 выросло на 1 616 человек, вчера больше всего новых пациентов с коронавирусом выявили в Харьковской, Львовской и Черновицкой областях.
Об этом утром 18 августа в Telegram-канале "Коронавирус инфо" сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, всего в Украине зафиксировано уже 94 436 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 (+1 616 за сутки). Из них 2 116 оказались летальными (+27). 48 925 пациентов выздоровели (+761).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 18 августа:
Винницкая область - 3 272 (+38 за сутки),
Волынская область - 4 792 (+85),
Днепропетровская область - 1 772 (+22),
Донецкая область - 1 100 (+6),
Житомирская область - 2 497 (+18),
Закарпатская область - 6 435 (+106),
Запорожская область - 1 154 (+36),
Ивано-Франковская область - 6 959 (+169),
Кировоградская область - 746 (+3),
Киев - 10730 (+88),
Киевская область - 4 620 (+66),
Львовская область - 12 260 (+181),
Луганская область - 185 (+1)
Николаевская область - 832 (+13),
Одесская область - 5 158 (+96),
Полтавская область - 565 (+8),
Ровенская область - 7 828 (+112),
Сумская область - 966 (+75),
Тернопольская область - 3 902 (+85),
Харьковская область - 6 360 (+204),
Херсонская область - 304 (+3),
Хмельницкая область - 1 628 (+10),
Черновицкая область - 7 954 (+172),
Черкасская область - 1 167 (+2),
Черниговская область - 1 250 (+17).
Напомним, социологи выяснили, что больше 40% украинцев не хотят делать прививку от коронавируса.
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