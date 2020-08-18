В Украине, где за прошлые сутки число зараженных Covid-19 выросло на 1 616 человек, вчера больше всего новых пациентов с коронавирусом выявили в Харьковской, Львовской и Черновицкой областях.

Об этом утром 18 августа в Telegram-канале "Коронавирус инфо" сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, всего в Украине зафиксировано уже 94 436 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 (+1 616 за сутки). Из них 2 116 оказались летальными (+27). 48 925 пациентов выздоровели (+761).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 18 августа:



Винницкая область - 3 272 (+38 за сутки),

Волынская область - 4 792 (+85),

Днепропетровская область - 1 772 (+22),

Донецкая область - 1 100 (+6),

Житомирская область - 2 497 (+18),

Закарпатская область - 6 435 (+106),

Запорожская область - 1 154 (+36),

Ивано-Франковская область - 6 959 (+169),

Кировоградская область - 746 (+3),

Киев - 10730 (+88),

Киевская область - 4 620 (+66),

Львовская область - 12 260 (+181),

Луганская область - 185 (+1)

Николаевская область - 832 (+13),

Одесская область - 5 158 (+96),

Полтавская область - 565 (+8),

Ровенская область - 7 828 (+112),

Сумская область - 966 (+75),

Тернопольская область - 3 902 (+85),

Харьковская область - 6 360 (+204),

Херсонская область - 304 (+3),

Хмельницкая область - 1 628 (+10),

Черновицкая область - 7 954 (+172),

Черкасская область - 1 167 (+2),

Черниговская область - 1 250 (+17).

Напомним, социологи выяснили, что больше 40% украинцев не хотят делать прививку от коронавируса.

Также мы писали, что Шмыгаль назвал главными причинами распространения коронавируса на Западной Украине свадьбы и храмы.