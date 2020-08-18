Александр Цебрий, мэр Умани, который ночевал под Офисом президента (ОП), чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским, и добиться запрета на приезд хасидов в Умань, рассказал о своих дальнейших планах.

Об этом сообщает корреспондент "Страны", во вторник, 18 августа.

"Ночью меня укусил комар, а так все нормально. Никто из Офиса президента ко мне не вышел, не общался ни с кем. Сегодня снова остаюсь здесь", - рассказал нам Александр Цебрий.

Напомним, Александр Цебрий намерен встретиться с президентом Зеленским, чтобы заблокировать въезды в город на период иудейского Нового года (18-20 сентября), Рош Ха-Шана, с тем чтобы предотвратить массовый заезд паломников-хасидов. Вчера, 17 августа, он приехал в Киев и заявил, что намерен находиться под Офисом президента, пока не встретится с главой государства.

Как мы писали, в этом году Умань, несмотря на коронавирус, могут посетить до 10 000 паломников.