Во Львове умер первый в Украине пациент, которому пересадили поджелудочную железу. Операцию сделали 6 августа, сначала мужчина был в стабильном состоянии, а потом ему стало хуже - и реанимация не помогла.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба львовской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Так, сообщается, что когда состояние пациента резко ухудшилось, то в сосудах появились тромбы, и ни операция, ни дальнейшая реанимация не имели эффекта.

"Все эти дни наши врачи буквально жили с ним в реанимации. Круглосуточное сопровождение, медикаменты, контроль иностранных коллег: мы делали все от нас зависящее, чтобы Андрей восстановился после операции", - сообщили в больнице.

Также в учреждении напомнили, что трансплантация поджелудочной железы - это одна из самых сложных операций по пересадке органов.

"Мировая статистика говорит о том, что каждый третий пациент после такой операции не выживает, в то время как два других получают шанс жить полноценно. Мы искренне хотели, чтобы этот шанс был и у Андрея", - сказано в сообщении.

Напомним, этим летом в Киеве впервые за 15 лет успешно пересадили сердце.

Также мы писали, что перед этим во Львове впервые за 15 лет успешно пересадили сердце.