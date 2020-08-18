Авторитетный американский журнал Forbes обнародовал очередной знаковый рейтинг. Эксперты журнала составили список самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Первые девять из десяти мест занимают теннисистки, а десятое - футболистка. В престижном рейтинге оказалась и украинская спорстменка Элина Свитолина.

Итак, вот топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира, по версии Forbes:

1. Наоми Осака (Япония) - 37,4 миллиона долларов;

2. Серена Уильямс (США) - 36 миллионов;

3. Эшли Барти (Австралия) - 13,1 миллиона;

4. Симона Халеп (Румыния) - 10,9 миллиона;

5. Бьянка Андрееску (Канала) - 8,9 миллиона;

6. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6,6 миллиона;

7. Элина Свитолина (Украина) - 6,4 миллиона;

8. София Кенин (США) - 5,8 миллиона;

9. Анжелика Кербер (Германия) - 5,3 миллиона;

10. Алекс Морган (США) - 4,6 миллиона.

Так, Элина Свитолина оказалась на седьмом месте в этом рейтинге. За год (с 1 июня 2019 года до 1 июня 2020 года) она заработала 6,4 миллиона долларов. Эта сумма сложилась из призовых в размере 5,4 миллиона и одного миллиона долларов от рекламных доходов.

Напомним, ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером по версии журнала Forbes.

Также мы публиковали десятку самых богатых людей мира по версии этого журнала.