Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня подал заявление об отставке после того, как он поддержал акции против действующего президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Tut.by.

"Я действительно подал заявление об отставке. Это - логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция, вышла за эти рамки", - сказал Игорь Лещеня.

При этом в белорусском МИД сообщили, что решение об отставке посла принимается главой государства. На данный момент указа об отставке Лещени не было.

Отметим, что в воскресенье, 16 августа Лещеня выступил в поддержку белорусов, протестующих против итогов выборов. Также он высказался против насилия правоохранителей над гражданами.

Напомним, в Белаурси уже 9 дней проходят протесты против Лукашенко и за проведение честных выборов. "Страна" писала о том, что показали акции в республике 17 августа.

Также мы писали, что Европарламент объявил Лукашенко персоной нон грата и призвал Россию не вмешиваться в ситуацию в Беларуси.