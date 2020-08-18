Супруга экс-президента США Мишель Обама на съезде Демократической партии заявила, что нынешний глава государства "неподходящий" кандидат, а на будущих выборах нужно голосовать за Джо Байдена.

Об этом сообщает The Guardian.

По мнению Обамы, Байден будет лучшим кандидатом от демократов, потому что сможет объединить США и вывести страну из кризиса. А что касается Дональда Трампа, то он, по словам бывшей первой леди, не справляется со своими обязанностями в критические времена для США.

"Позвольте мне быть честной и понятной, насколько это возможно. Дональд Трамп - неподходящий президент для нашей страны... У него было достаточно времени, чтобы доказать, что он может выполнять свою работу, но он явно не в себе... Он просто не может быть тем, кто нужен нам", - сказала Мишель Обама.

Напомним, по данным социсследований, Байден с вероятностью 99% обойдет Трампа на выборах.

Также мы писали, что Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в первый день своего президентства.