В Украине, по состоянию на утро вторника, 18 августа, зафиксировано 1 616 новых случаев заражения сутки Covid-19. Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 94 436 человек. Вчера, 17 августа в Украине было зафиксировано 92 820 заболевших.

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 2 116 пациентов с этим диагнозом (+ 27 за сутки). Выздоровели уже 48 925 жителей страны (+ 761 за сутки). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине по последним данным составляет 43 395 (+ 828 за сутки).

Напомним, по состоянию на 18 августа число зараженных Covid-19 на Земле перевалило за 22 миллиона человек.

Так же добавим, что с 17 августа в Украине вступили в силу новые правила деления регионов на карантинные зоны. Киев оказался в желтой зоне.