В Германии потерпел крушение воздушный шар с пассажирами. Пилот погиб, восемь человек ранены. Видео
В Германии, на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц, воздушный шар с пассажирами попал в аварию. В результате погиб пилот, еще восемь человек получили ранения.
Об этом сообщает Merkur.
Воздушный шар рухнул из-за сильного порыва ветра перед посадкой. Корзину резко потянуло к земле, а у железнодорожного пути она застряла в ветвях.
С деревьев пассажиров воздушного шара снимали более 100 спасателей, из-за чего движение поездов пришлось на время остановить.
Пилот погиб на месте, все семь пассажиров получили ранения, двое из них - серьезные.
Напомним, на Кировоградщине воздушный шар с людьми застрял на высоте восьми метров.
Также мы писали, что воздушный шар с 16 пассажирами в Техасе загорелся от столкновения с высоковольтной линией.
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