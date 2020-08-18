В Германии, на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц, воздушный шар с пассажирами попал в аварию. В результате погиб пилот, еще восемь человек получили ранения.

Об этом сообщает Merkur.

Воздушный шар рухнул из-за сильного порыва ветра перед посадкой. Корзину резко потянуло к земле, а у железнодорожного пути она застряла в ветвях.

С деревьев пассажиров воздушного шара снимали более 100 спасателей, из-за чего движение поездов пришлось на время остановить.

Пилот погиб на месте, все семь пассажиров получили ранения, двое из них - серьезные.

Напомним, на Кировоградщине воздушный шар с людьми застрял на высоте восьми метров.

Также мы писали, что воздушный шар с 16 пассажирами в Техасе загорелся от столкновения с высоковольтной линией.