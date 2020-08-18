Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направила властям Беларуси официальное письмо с предложением о проведении переговоров.

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама и министр иностранных дел Швеции Эн Линде хотят встретиться с представителями власти и оппозиции.

Об этом идет речь в официальном заявлении ОБСЕ.

"Мы подтверждаем нашу озабоченность по поводу проведения президентских выборов 9 августа 2020 года, а также несоразмерным применением силы против мирных протестующих, массовыми задержаниями и предполагаемыми пытками и жестоким обращением со стороны сил безопасности. открытый и конструктивный диалог для поиска пути вперед в Беларуси. ОБСЕ готова поддержать это и взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минске противники Лукашенко пришли к СИЗО, требуя отпустить задержанных на протестах.