Глава Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) Елена Танасевич в июле получила зарплату в размере 54 464,95 гривен.

В то время как ее заместитель Евгений Крук получил 88 118,76 гривен, а глава Апелляционной палаты Даниила Черненькая - 218 071,23 гривен.

Об этом говорится в ответе суда на информационный запрос "Украинских Новостей".

Расклад по зарплате Елены Танасевич такой - 14 708 гривен составил должностной оклад, 1 471 гривен - доплата за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, 527 гривен - доплата за ненормированный рабочий день, 1 471 гривен - доплата за пребывание на административной должности, 2 206 гривен - доплата за научную степень, 4 412 гривен - доплата за выслугу лет, 6 908 гривен - перерасчет за июнь.

Также ей было начислено 22 761 гривен оплаты ежегодного основного отпуска.

Ранее "Страна" сообщала, что стала известна июньская зарплата руководства Верховной Рады Украины.

Так же мы рассказывали, что зарплаты членов ЦИК за июль превысили карантинные ограничения.