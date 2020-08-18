После того, как Александр Лукашенко помянул про Канаду, рассказывая о негативном влиянии забастовок на экономику Беларуси, последовала официальная реакция Оттавы на итоги президентских выборов в республике.

Канада, вслед за Ирландией и Британией, не признает итоги президентских выборов в Беларуси. Об этом публично заявил министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань.

"Мы не признаем результаты этих фальсифицированных президентских выборов и призываем к свободному и справедливому волеизъявлению граждан", - идет речь в заявлении министра, обнародованном в Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства так же сообщил, что Канада просит ОБСЕ провести "тщательное расследование" прошедших в республике выборов президента.

Кроме этого, Франсуа-Филипп Шампань отметил, что Оттава осуждает суровые меры, применяемые по отношению к мирным протестующим в Беларуси, а также выражает поддержку главному кандидату на пост президента от оппозиции Светлане Тихановской.

Ранее "Страна" сообщала, что Лукашенко заговорил о реакции России на повторные выборы в Беларуси.