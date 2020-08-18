На планете продолжается пандемия смертельно опасного Covid-19. По данным на утро 18 августа общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом уже превысило отметку в 22 миллиона человек.

По данным ресурса Worldometers на планете уже 22 049 426 заболевших.

Но стоит отметить, что выздоровели от коронавирусной инфекции на планете уже 14,7 миллионов человек. В то же время умерли от осложнений почти 777 000 больных.

Вчера, 17 августа, Covid-19 подтвердили у 191 000 человек. Это произошло впервые за несколько недель, когда количество новых случаев заражения составило меньше 200 000.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Шмыгаль назвал главными причинами распространения коронавируса на Западной Украине свадьбы и храмы.