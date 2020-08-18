Донецкий "Шахтер" не смог пробиться в финал Лиги Европы, проиграв миланскому "Интеру" с разгромным счетом 5:0. После фиаско главный тренер "горняков" Луиш Каштру признал, что команда не смогла справиться с прессингом итальянцев и взял на себя всю ответственность за фиаско.

- Почему "Шахтер" отказался от своей игры и намного больше был в обороне, чем в атаке?

- Нам не удавалось показывать атакующую игру из-за сложного прессинга "Интера". Соперник полностью закрывал наше начало атаки, обрезал все линии передач на полузащитников, длинный пас также выходил с огромной сложностью. Было очень трудно связать игру, переход от ворот за центр поля на половину противника. В первом тайме был полумомент у Маркоса Антонио, а также второй у Мораеса - к сожалению, оба не были реализованы. А "Интер" до перерыва реализовал один из двух своих моментов. И было очень сложно пройти первую линию прессинга, организованного у нашей линии обороны.

Во втором тайме у нас была отличная возможность сравнять счет, можно было забивать. К сожалению, затем "Интер" оформил второй мяч, и наша команда ментально, психологически уже не смогла хорошо на это среагировать. Как итог счет становился все объемнее. Негативный день для нас. Мы прошли достаточно хороший путь в Лиге Европы, но это поражение, конечно, запомнится. Остается поздравить победителя - "Интер", который провел великолепную игру, и смотреть дальше - вперед.

- Второй гол решил очень многое, и пропущен он был после стандарта. Если вы уже смотрели видео или можете и так вспомнить эпизод: что неправильно делали ваши подопечные при угловом?



- Это произошло, потому что мы не смогли закрыть дальнюю стойку. Конечно, мы всегда изучаем соперника до матча, стараемся найти все сильные и слабые стороны, разбираем и атаку, и оборону. Знали, что у "Интера" при подаче угловых игрок часто забегает на дальнюю, а там - одна из самых опасных зон при стандартных положениях. Мы не смогли это проконтролировать.

Этот момент действительно стал решающим. После него мы уже практически не смогли вновь включиться в игру. Если до второго гола матч был еще более-менее сбалансированным между двумя командами, то после - мы должны признать, что "Интер" пошел вперед и взял свое преимущество в этом поединке. Также воспользуюсь моментом и скажу, что в этот полуфинал мы дошли не просто так - мы смогли сюда дойти. Конечно, я беру всю ответственность за поражение "Шахтера" на себя.

Но не стоит забывать путь, который мы прошли в сезоне. Поражение ни в коем случае не должно заставить нас забыть все те матчи. И мы прекрасно знаем, что во многих еврокубковых поединках мы были очень компетентны, показывали отличную игру и результаты. Сейчас нам нужно проанализировать, как и всегда, понять, какими были наши ошибки, исправить их и смотреть вперед, - рассказал Мистер на послематчевой пресс-конференции, как передает пресс-служба "горняков".

Ранее "Страна" сообщала, что после выхода в 1/4 Лиги Европы "Шахтер" в рейтинге УЕФА обошел "Челси " и "Наполи".