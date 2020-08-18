Вчера, 17 августа, еще одна западноевропейская страна отказалась признавать победу Александра Лукашенко на выборах в Беларуси.

Глава МИД Ирландии Саймон Энтони Ковени (член партии Fine Gael - Ред.) официально заявил, что его страна не признает результаты президентских выборов в республике.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ирландского внешнеполитического ведомства.

Саймон Ковени отметил, что Ирландия не считает итоги выборов в республике "истинным отражением демократической воли белорусского народа".

"Я по-прежнему глубоко обеспокоен происходящими в Беларуси событиями и решительно осуждаю нарушения прав человека, которые мы наблюдаем после президентских выборов. Результаты не являются легитимными, о чем свидетельствуют запугивания и задержания, имевшие место как до, так и после выборов", - заявил Ковени.

Ранее "Страна" сообщала, что Лукашенко заговорил о реакции России на повторные выборы в Беларуси.