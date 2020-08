Забастовки в Белоруссии: блицкриг не получился

Белорусское противостояние власти и ее противников вступило в новую фазу. Если вся прошлая неделя была периодом прощупывания организаторами протестов слабых мест режима Александра Лукашенко, то выходные подсказали, по какому сценарию им надо двигаться.

Минувший уикенд обе стороны постарались провести с максимальной пользой для себя. Бацька собрал свой "антимайдан", показав, что у него есть реальная поддержка в обществе. Но даже при максимальной организации его акция по численности сильно уступала "беломайдану".

Оппозиция понимает, что главный их аргумент – массовость пассивного протеста.

Власть готова быстро и эффективно расправиться с активным протестом (причем коктейли Молотова и другие силовые способы борьбы лишь ослабляют поддержку акций среди населения), но вот с пассивным протестом она ничего сделать не может. А к такому виду борьбы готово много людей.

Сотни тысяч вышедших в выходные на улицы с бело-красно-белыми флагами вовсе не являются сторонниками идеологии, которая стоит за этими знаменами. Их главная мотивация – усталость от 26-летнего правления Бацьки.

Это обычное явление: так в 1980-х в СССР устали от 18-летней стабильности Леонида Брежнева, а в начале 2010-х в Египте – от почти 30-летнего правления Хосни Мубарака. Причем в последнем случае хватило всего года, чтобы большинство поняло: при закостеневшем режиме им жилось лучше.

Но нынешняя Белоруссия населена не египтянами образца 2012-2013 годов и даже не украинцами образца 2019 года – они еще не прошли весь путь от надежд до разочарований. И потому считают, что готовы к прыжку в неизвестность. Отсюда и массовые акции на выходных, и вчерашние попытки организации забастовки на крупных предприятиях и в государственных СМИ.

По итогу массовой остановки предприятий не случилось. Хотя, например, крупнейшего экспортера - "Беларуськалий" трясет изрядно и появлялись данные о том, что он остановил производство (хотя власти и опровергают).

Все это пока еще не является смертельной угрозой власти Лукашенко, но расшатывание основ системы уже идет очень активно.

Уже сегодня ясно одно: возврат в Белоруссию месячной давности невозможен. Но существуют две альтернативы: или прозападный переворот, или модернизация с помощью России. Однако даже второй вариант, скорее всего, означает для Лукашенко его уход в течение одного-двух-трех лет. Бацька, к слову, о таком варианте уже намекнул. Сказав, что возможны досрочные выборы и парламента, и президента, но после изменения Конституции.

Перенесет ли власть местные выборы?

Пока Белоруссия переваривает последствия президентских выборов, Украина входит в активную фазу подготовки к местным выборам. При этом, что любопытно, начало этой фазы совпало с активными разговорами о том, что выборы могут перенести.

Вчера о такой возможности заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он даже назвал определенный критерий: если больше половины украинских регионов попадут в "красную зону", выборы могут перенести.

На самом деле мерить регионами не совсем правильный подход. Одна Днепропетровская область – это Ивано-Франковская, Тернопольская и Черновицкая области вместе взятые; соответственно, неправильно измерять опасность для страны только административными единицами, без учета численности населения. И уж тем более неправильно говорить об отмене местных выборов в спокойных регионах из-за того, что другие регионы попали в "красную зону".

Впрочем, Ляшко – не политик, и озвучивает в данном случае он не то, что выгодно власти с точки зрения политики. Он лишь движется в общем курсе пропагандистского запугивания населения в ситуации, когда никаких административных мер принять невозможно.

А если бы главсанврач был политиком, он понимал, что перенос местных выборов невозможен. Для "Слуги народа", у которой нет ни одной фракции даже в самом маленьком горсовете, любой результат местных выборов будет положительным. Главное – чтобы они состоялись.

А вот кому не нужны выборы, так это региональным элитам. Зачем им что-то менять в налаженной ситуации? И потому во многих регионах уже даже не делают особого секрета из того, что сознательно завышают показатели заболеваемости и – особенно – смертности от коронавируса.

Впрочем, и тут дело не только в выборах. В ситуации, когда из всех статей здравоохранения стабильно финансируется только борьба с коронавирусом, медучреждениям выгодно даже умерших от рака записывать как умерших от Covid-19. А местным властям это выгодно, чтобы нагнетать ситуацию для переноса выборов.

Но этого не будет. В мае 2014-го в штабе Петра Порошенко говорили о том, что президентские выборы состоятся, даже если пройдут только в трех областях. Сейчас в штабе "слуг народа" не сомневаются, что местные выборы состоятся, даже если в "красной зоне" окажется вся Украина.

Досрочные парламентские: народ уже за

А тем временем в общество вбрасывается тема еще одних выборов – досрочных парламентских. Тема эта не новая: еще летом прошлого года, когда проходили досрочные парламентские "имени Зеленского", довольно много известных политиков предыдущего режима отказались от участия в них, будучи уверенными, что за год все развалится, и осенью 2020-го они триумфально вернутся в Верховную Раду и в политику вообще.

В одном эти политики оказались правы: тратить деньги в выборах-2019 никакого резона не было – на них почти по всей стране побеждали любые пустышки в обертке "Слуги народа". Но до сих пока не было признаков, что власть готова распустить Раду, так как всем очевидно, что в новом парламенте у Зеленского уже не будет большинства.

Однако ситуация меняется. Согласно результатам опроса, проведенного 10 дней назад КМИСом, уже 50% украинцев хотят досрочных выборов в парламент в 2021 году. В то время как число их противников составляет только 39%.

Сами по себе эти данные ни к чему власть не обязывают. Однако можно не сомневаться, что оппозиция будет их использовать все ближайшие месяцы как аргумент относительно потери властью доверия общества. А когда через полгода эти цифры превратятся в 70 на 20, они уже станут фактором давления на власть, с которым ей трудно будет не считаться.

Месть за "Смуглянку": Аласания политизировал детское "Евровидение"

Новый политический скандал разразился в далекой от политики сфере: с ютуб-страницы национального отбора на детское Евровидение исчезло видео одного из самых популярных участников – 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука.

Талантливого мальчишку официально сняли с конкурса из-за якобы участия в неких "мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора или на территории страны-агрессора". При этом в письме за подписью главы Общественного телевидения Зураба Аласании не сообщается, в каких именно нехороших мероприятиях участвовал школьник.

Имя Максима Ткачука попадает в СМИ не впервые. Полгода назад стало известно о его победе на лондонском песенном конкурсе Stars of the Albion, где украинский ребенок исполнил "Смуглянку". Возникает вопрос: что именно относится к "стране-агрессору" – Stars of the Albion или "Смуглянка"?

После победы Зеленского казалось, что Украина начнет двигаться от пещерного национализма времен Порошенко к более цивилизованному миру. Но то, что происходит даже в таких далеких от политики сферах как детское "Евровидение", заставляет сомневаться в том, что из националистических пещер страна уже вылезла.

И потому не стоит удивляться тому, что 29 лет независимости стали 29 годами деградации.

Потому что чиновники вроде Аласании делают все, чтобы талантливые дети захотели уехать из страны.

Полуфинал Лиги Европы: "Шахтер" прощается

Впервые за всю историю украинские клубы закончили еврокубковый сезон в августе. Конечно, в этом году многое впервые, и вчерашний матч "Шахтера" – еще не последний в завершающемся сезоне, однако осталось их совсем немного.

Закончилось вчера все печально для горняков. Впрочем, после того как "Бавария" разгромила "Барселону" со счетом 8:2, уже ни один результат в еврокубках разгромным не покажется. К тому же, 0:5 от "Интера" не соответствует тому, что происходило на поле: игра шла до счета 0:2, а потом украинский клуб рассыпался.

Но даже такое печальное окончание не отменяет того факта, что в целом "Шахтер" провел очень удачный сезон. Очень удачный – поскольку, во-первых, перед его началом ушел старый главный тренер, во-вторых, конкуренция в украинском чемпионате для горняков окончательно исчезла, что не способствует росту класса команды. И на таком фоне выход в полуфинал Лиги Европы – это ненамного хуже, чем победа в Кубке УЕФА 11 лет назад.

Подобный результат не только радует, но и удивляет. Поскольку то, что произошло с украинским футболом (и в целом со страной) в 2014 году – это рана, которая залечивается десятилетиями.

А потому, даже несмотря на успех "Шахтера", говорить о возрождении футбола в нашей стране преждевременно. Хотя есть надежда, что с приходом Мирчи Луческу в "Динамо" конкуренция внутри страны возродится, и футбол начнет восстанавливаться раньше, чем Украина в целом.