Президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что Российская Федерация может отреагировать на усугубление кризиса в республике и объявление повторных выборов.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Запад".

Глава государства заявил, что власть не планирует пересматривать итоги состоявшихся 9 августа выборов.

"Эти выборы, результаты их, мы пересматривать не будем. Потому что это требование не вас и не рабочих. Это требование там, сверху. И вас еще поставят в цепь от Вильнюса до Киева. Вы что, хотите, чтобы еще и Россия отреагировала?" - сказал Лукашенко во время встречи с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), которые собрались бастовать.

Обращаясь к коллективу предприятия, президент порекомендовал: "Вы успокойтесь, работайте, а в январе мы с вами встретимся и вы мне скажете, что еще надо сделать".

Ранее "Страна" рассказывала о визите Лукашенко к рабочим МЗКТ.

Мы также сообщали о забастовках на других предприятиях страны.