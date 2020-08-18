Хотя власти Беларуси отчитались об освобождении почти всех (кроме 122 человек) задержанных на протестах, сторонники оппозиции все равно не довольны.

Поздно вечером 17 августа несколько тысяч людей пришли к изолятору временного содержания (ИВС) на улице Окрестина с требованием свободы для содержащихся в СИЗО и ИВС.

Об этом передает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на белорусские СМИ и Телеграм-каналы.

Большая часть протестующих пришла к ИВС после аналогичной у следственного изолятора на улице Володарского.

Интересно, что когда протестующие дошли до парка возле ИВС на Окрестина, дежурящие там волонтеры встали цепью, чтобы колонна не прошла дальше за ограждение. Демонстранты остановились и начали скандировать: "Свободу!", "Трибунал!" Волонтеры же просили их успокоиться, потому что "задержанным будет еще хуже".

Волонтеры сообщили демонстрантам, что у них есть договоренность с администрацией изолятора на передачу воды, еды и медикаментов арестованным и они очень боятся срыва этой договоренности. Именно этим они оправдывали свои просьбы не подходить близко к зданию изолятора.

Некоторые оппозиционные Телеграмм-каналы оказались недовольны ситуацией и призвали продолжить акцию. То есть в рядах протестующих наметился раскол.

Но в конце концов к ИВС пропустили прессу - это стало компромиссом между протестующими и волонтерами.

Ранее "Страна" рассказывала о митинге у СИЗО на Володарского.

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