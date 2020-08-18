Протестующие (в основном молодежь) не расходится от ИВС. Скриншот из видео

Хотя власти Беларуси отчитались об освобождении почти всех (кроме 122 человек) задержанных на протестах, сторонники оппозиции все равно не довольны.

Поздно вечером 17 августа несколько тысяч людей пришли к изолятору временного содержания (ИВС) на улице Окрестина с требованием свободы для содержащихся в СИЗО и ИВС.

Об этом передает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на белорусские СМИ и Телеграм-каналы.

Большая часть протестующих пришла к ИВС после аналогичной у следственного изолятора на улице Володарского.

Интересно, что когда протестующие дошли до парка возле ИВС на Окрестина, дежурящие там волонтеры встали цепью, чтобы колонна не прошла дальше за ограждение. Демонстранты остановились и начали скандировать: "Свободу!", "Трибунал!" Волонтеры же просили их успокоиться, потому что "задержанным будет еще хуже".

Волонтеры сообщили демонстрантам, что у них есть договоренность с администрацией изолятора на передачу воды, еды и медикаментов арестованным и они очень боятся срыва этой договоренности. Именно этим они оправдывали свои просьбы не подходить близко к зданию изолятора.

Некоторые оппозиционные Телеграмм-каналы оказались недовольны ситуацией и призвали продолжить акцию. То есть в рядах протестующих наметился раскол.

Но в конце концов к ИВС пропустили прессу - это стало компромиссом между протестующими и волонтерами.

 

Ранее "Страна" рассказывала о митинге у СИЗО на Володарского.

Мы также подводили итоги белорусских протестов в первый день рабочей недели.

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