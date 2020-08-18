В морге под Курском очнулась женщина, которую врачи признали мертвой
Врачи в городе Горшечный под Курском признали пожилую пациентку мертвой после проведения операции на кишечнике и отправили ее в морг. А на утро сотрудники морга обнаружили, что женщина пришла в сознание.
Об этом сообщает газета "Курские известия".
"Обнаружили злокачественную опухоль и метастазы по всему кишечнику. Проходимость кишечника ей восстановили, но после операции у неё случилась клиническая смерть Потом ее отправили в морг", — рассказали изданию на условиях анонимности сотрудники городской больницы.
Пациентку из морга забрали домой родственники, которые приехали, чтобы похоронить женщину.
По словам сотрудников, точно установить смерть пациента в условиях районных больниц не всегда возможно из-за отсутствия дорогостоящего оборудования, фиксирующего мозговую активность.
Медики добавили, что женщину реанимировала молодой врач. Она восприняла случившееся очень близко к сердцу и "в тот день несколько раз теряла сознание".
Разбираться в ситуации будет главный врач больницы, который в настоящее время находится в отпуске, отмечает газета.
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