Между истицей и ответчиком возник спор о разделе общего имущества супругов и бывшая жена обратилась с иском, в котором просила признать транспортное средство, которое было приобретено за общие средства в браке, общей совместной собственностью супругов, оставить его в собственности ответчика и взыскать в свою пользу половину его стоимости.

Ответчик же обратился со встречным иском, в котором просил провести разделение мебели, бытовой техники, а также взыскать с истицы в свою пользу половину стоимости сделанных улучшений в ее квартире.

Местный и апелляционный суды иск бывшей жены удовлетворили полностью, а встречный иск - частично.

Ответчику было отказано в удовлетворении относительно взыскания стоимости улучшений и ремонтных работ.

Коллегия судей Гражданского суда ВС с таким выводом согласилась.

В соответствии с положениями статьи 156 ЖК Украинской ССР члены семьи собственника жилого дома (квартиры), которые проживают вместе с ним в доме (квартире), что ему принадлежит, пользуются жилым помещением наравне с собственником дома (квартиры), если при их вселении не было иного соглашения о порядке пользования этим помещением. Совершеннолетние члены семьи собственника обязаны участвовать в расходах по содержанию дома (квартиры) и придомовой территории и проведению ремонта.

Верховный Суд указал, что право требовать взыскание расходов на проведение ремонта здания, принадлежащего владельцу, у членов семьи собственника возникает только в случае, если их расходы на ремонт жилого помещения превышали положенное на них статьей 156 ЖК обязательство.

Коллегия судей согласилась с выводом судов предыдущих инстанций о том, что указанные денежные средства за время совместного проживания супругов были потрачены для ремонта и реконструкции жилья, в котором они проживали, с целью улучшения условий жизни и в интересах семьи, а потому обоснованно отказали в удовлетворении встречного иска в этой части.

Осуществленные ремонтные работы являются неотъемлемой частью квартиры и не являются отдельным объектом общей совместной собственности супругов, поэтому распределению не подлежат.

Ранее Верховный суд разъяснил, когда истец имеет право на получение возмещения упущенной выгоды.

Также Верховный суд разъяснил, когда наступает страховой случай в деле об угоне автомобиля.