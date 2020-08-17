В Минске несколько тысяч сторонников белорусской оппозиции провели акцию протеста против насилия со стороны силовиков. Протестующие собирались у следственного изолятора на улице Володарского.

Об этом передает "Интерфакс".

Протестующие, которых, по разным оценкам СМИ, было от пяти до семи тысяч, скандировали требования: "Выпускай!" и "Каждый день!" Также выступали отдельные ораторы в режиме свободного микрофона.

Акция уже завершилась. Многие ее участники направились к изолятору временного содержания на улицу Окрестина, где содержатся задержанные после протестных акций 9-11 августа.

Ранее в понедельник в МВД Беларуси заявили, что завершают работу по освобождению административно задержанных граждан на акциях протеста.

"По состоянию на 14:00 в изоляторах временного содержания территориальных ОВД республики остаются 122 человека. Работа по освобождению продолжается, сведения обновляются постоянно", - сообщили в ведомстве.

Ранее "Страна" публиковала видео, как протестующие в Беларуси, угрожая пистолетом, захватили грузовик и заблокировали им дорогу.

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