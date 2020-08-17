Международная группа ученых в составе американских и японского исследователей определили, в какой последовательности обычно проявляются симптомы у зараженных коронавирусом людей. И чем эта последовательность отличается от других ОРВИ.

Их выводы опубликовал журнал Frontiers in Public Health.

Авторы исследования проанализировали разные клинические проявления Covid-19, чтобы сравнить их с картиной течения других респираторных инфекций - таких как грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или по-английски, SARS) и ближневосточный респираторный синдром MERS. Всего ученые рассмотрели около 57 тысяч подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 2470 случаев гриппа, 245 случаев MERS и 357 - SARS.

Согласно данным статистической модели, грипп начинается с кашля, тогда как Covid-19, как и другие коронавирусные инфекции, - обычно с лихорадки. Однако отличительной особенностью новой болезни является несколько желудочно-кишечных симптомов.

В целом общий порядок проявления симптомов при Covid-19 оказался следующим:

лихорадка;

кашель;

боли в мышцах;

тошнота или рвота;

диарея.

По мнению авторов работы, учет последовательности проявления симптомов должен стать стандартом при диагностировании коронавирусной инфекции. Если бы это знание применяли в медицинской практике еще со времен старых пандемий, новых глобальных вспышек удалось бы избежать, утверждают они.

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