В течение трех недель будет продолжаться информационная кампания, а с 1 сентября запланировано, что контролирующие органы начнут инспекционную работу по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений.

Об этом рассказали в Главном управлении налоговой в Закарпатской области.

Инспекторы, в частности, сосредоточат свое внимание на сферах сельского хозяйства и строительства, торговли, общественного питания и гостинично-ресторанного бизнеса.

Налоговики напомнили, что руководители предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности и ФОП, использующие наемный труд работников, обязаны направлять уведомления о принятии работника на работу в налоговые инспекции по месту учета их как плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Такое уведомление должно быть направлено до начала работы работника по заключенному трудовому договору.

Способы уведомления:

- средствами электронной связи с использованием электронной подписи ответственных лиц в соответствии с требованиями законодательства в сфере электронного документооборота и электронной подписи;

- на бумажных носителях вместе с копией в электронной форме;

- на бумажных носителях, если трудовые договоры заключены не более чем с пятью лицами.

Образец формы уведомления о принятии работника на работу утвержден постановлением Кабмина от 17.06.2015 №413.

В ГНС отметили, что за непредставление уведомления о принятии на работу наемных работников в налоговые инспекции, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере одной минимальной заработной платы.

Ранее в ГНС сообщили, как в Украине изменились штрафы за налоговые нарушения.

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