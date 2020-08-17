В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали о цветке, который растет по всей Евразии и известен как незабудка. Однако, как оказалось, у него есть другие, более забавные, названия.

Пост о растении с миниатюрными желто-голубыми цветками опубликован в Фейсбук организации.

Незабудка - это род травянистых растений семейства бурачниковые. В большинстве европейских и некоторых неевропейских языках незабудки носят одинаковое по смыслу название, так как милые цветочки голубого цвета (встречаются также белые и розовые) долго не вянут, поэтому обычно их дарили на память. Среди украинцев встречаются его названия не-забудь-меня и люби-меня-не-покинь. В польском - Niezapominajki, в болгарском - незабравка.

А еще в некоторых регионах Украины его называют павлиньи глазки и лягушачьи глаза. Научное же название растения Myosótis происходит от греческого μυοσωτίς - то есть мышиное ухо.

Ранее в заповеднике рассказывали о траве, корни которой можно есть вместо картошки и пить вместо кофе.

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