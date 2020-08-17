Почти на 100 тысяч аферисты обманули 81-летнюю пенсионерку из Киева.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Злоумышленницы представились работницами Пенсионного фонда. Сказали, что пришли обменять старые банкноты на новые. Как следствие, женщина осталась ни с чем", - говорится в сюжете.

"Мне стыдно, что они меня так обдурили, понимаете. Я все чувствовала", - рассказала потерпевшая Тамара. Она вспоминает, что за день до этого к ней домой позвонила женщина, которая представилась руководителем пенсионного фонда, сказал, что правительство одобрило новое постановление, согласно которому всем пенсионерам надо заменить удостоверение, а заодно и поменять старые деньги на новые. При этом в банк пенсионерам идти не надо, а тем, кому за 80 лет, все сделают дома.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Бердичеве аферистка умудрилась семь раз продать одну и ту же квартиру.

Также мы писали о том, как в Киеве поймали аферистов, которые вымогали деньги у тех, кого уже обокрали раньше.