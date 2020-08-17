Аномальное явление в Бердянске удалось заснять отдыхающим, говорится в сюжете ТСН.

За полсотни метров от берега оцевидцы обнаружили плавучую колонию гигантских корнеротов. Среди них даже воду разглядеть было трудно.

Почему в этом году отдыхающие наблюдают нашествие медуз, которые заполонили воды Азовского моря, - неизвестно. Именно их колонии, расположившиеся вдоль всего берега, и наводят ужас на любителей морского отдыха, которые все чаще предпочитают променады купанию.

Правда, бывалые пляжники уверяют, что бояться медуз не следует. Один из отдыхающих взял огромную медузу в воде и спокойно принес на берег, говорит, что мало времени и осталось для отдыха.

Ранее "Страна" показывала видео, как в конце июля после непогоды воды и берег Азовского моря заполнили миллионы медуз.

Также мы рассказывали, что в Бердянске пенсионер сбросил собаку с моста и теперь его будут судить.