Королевский дом Испании подтвердил появившиеся в начале августа сообщения о том, что бывший монарх страны Хуан Карлос I отправился в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом передает РИА Новости.

Раньше информацию о поспешном отъезде Хуана Карлоса в ОАЭ после того, как против него открыли дело о коррупции, в монаршей семье не комментировали.

"Его величество король Дон Хуан Карлос уведомил Дом его Величества короля Фелипе VI, чтобы он сообщил, что 3 августа он отправился в Объединенные Арабские Эмираты, где находится в настоящее время", - сообщают теперь у действующего короля.



На прошлой неделе председатель испанского правительства Педро Санчес тоже отказался говорить, где находится бывший глава государства, сославшись на конфиденциальность контактов с Королевским домом.



Коррупционный скандал с монархом касается его возможной причастности к получению взяток от саудовского Королевского дома за заключение контрактов на строительство испанскими компаниями железной дороги между Меккой и Мединой. Прокуратура Верховного суда в июне начала расследование этого дела.

Хуан Карлос, отказавшийся от престола в пользу сына Фелипе VI в июне 2014 года, 3 августа заявил, что покидает Испанию. Но не сказал, куда едет.