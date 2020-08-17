Дарницкий районный суд Киева 20 августа начнет рассмотрение дела в отношении Лилии Сопельник - тещи телеведущего Сергея Притулы, который баллотируется в мэры столицы.

59-летняя Сопельник, находясь в августе 2019 года за рулем внедорожника Mazda задним ходом на большой скорости наехала на женщину с мальчиком. Скорее всего водитель перепутала педали.

О дате судебных слушаний сообщил адвокат потерпевшей стороны Юрий Сухов, передают Украинские новости.

"Заседание 20.08.2020",- сообщил адвокат.

Отмечается, что суд начнется в 11:30, а дело рассмотрит судья Татьяна Щасная.

Ранее "Страна" сообщала, что известно о женщине, сбившей мать и сына на Осокорках.

Мы также информировали, что женщина, которая в Киеве сбила ребенка на внедорожнике, оказалась тещей Притулы и Хомутынника.