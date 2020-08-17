Тещу телеведущего и кандидата в мэры Киева Притулы начнут судить 20 августа
Дарницкий районный суд Киева 20 августа начнет рассмотрение дела в отношении Лилии Сопельник - тещи телеведущего Сергея Притулы, который баллотируется в мэры столицы.
59-летняя Сопельник, находясь в августе 2019 года за рулем внедорожника Mazda задним ходом на большой скорости наехала на женщину с мальчиком. Скорее всего водитель перепутала педали.
О дате судебных слушаний сообщил адвокат потерпевшей стороны Юрий Сухов, передают Украинские новости.
"Заседание 20.08.2020",- сообщил адвокат.
Отмечается, что суд начнется в 11:30, а дело рассмотрит судья Татьяна Щасная.
Ранее "Страна" сообщала, что известно о женщине, сбившей мать и сына на Осокорках.
Мы также информировали, что женщина, которая в Киеве сбила ребенка на внедорожнике, оказалась тещей Притулы и Хомутынника.