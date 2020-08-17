Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что в воскресенье, 16 августа, когда в Минске прошел митинг в его поддержку, ему звонила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

О звонке глава соседнего государства упомянул во время беседы с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

"Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить". Эти - Науседа (президент Литвы Гитанас Науседа - Ред.), там и прочие... Мы хотим поговорить... Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока", - заявил Лукашенко сотрудникам предприятия.

Между тем пресс-служба литовского президента в понедельник передала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель звонила президенту Литвы и сказала о планах во вторник обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси.

"Канцлер информировала, что во вторник у нее состоится разговор с президентом Владимиром Путиным и что Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с Лукашенко для поиска выхода из сложившейся (в Беларуси - Ред.) ситуации", - уведомила пресс-служба.

Между тем в Евросоюзе поддержали требования протестующих Беларуси.

А Европарламент объявил Лукашенко персоной нон грата и призвал Россию не вмешиваться в ситуацию в республике.