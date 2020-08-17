В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали о цветке, который наверняка многие встречали, но не все знают, как он называется. Это сусак зонтичный.

Растению посвящен пост в Фейсбуке организации.

Сусак зонтичный с бело-розовыми соцветиями-зонтиками можно увидеть на заболоченных лугах, по берегам рек и прудов.

Это многолетнее травянистое растение интересно тем, что в его толстых корневищах содержатся крахмал, белки, сахара и жиры. Клубневидные образования на корнях можно употреблять вместо картофеля. Сделанная из них мука весьма питательна. Некоторые народы пекут из сусака своеобразный хлеб.

А еще из высушенных и поджаренных корневищ производят порошок, напоминающий порошок из корней цикория. Он тоже используется как заменитель кофе.

Ранее "Страна" показывала фото прекрасных луговых цветов зоны отчуждения ЧАЭС.

Мы также рассказывали, как под Чернобылем цветут нежные кувшинки.