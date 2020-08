Итальянский и французский мотогонщики Франко Морбиделли и Джоанн Зарко попали в аварию на этапе Гран-при в Австрии, в Шпильберге. Их байки развалились на несколько частей, а спортсмены чудом выжили.

Соответствующее видео опубликовано на Twitter-канале MotoGP.

На нем запечатлен эпизод, на котором один из гонщиков не смог войти в поворот, потерял управление и вылетел из мотоцикла. В ходе этого он зацепил другого спортсмена, который также не смог удержаться за рулем и покатился по земле вдоль трассы.

"Одна из самых страшных аварий, которые вы могли видеть", - говорится в описании под видео.

Скорость гонщиков на повороте составляла примерно 200 миль в час, то есть более 320 километров в час. Байки оказались полностью неисправны, но сами гонщики, к счастью, избежали серьезных травм. Они смогли подняться без посторонней помощи.

One of the most terrifying #MotoGP crashes we've EVER seen!!! 😱



Watch the Turn 3 accident from all angles! 💥#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/L2GLToviFi