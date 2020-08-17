Президент Беларуси Александр Лукашенко, ранее допускавший проведение новых выборов главы государства и парламента, заявил о другом варианте компромисса с оппозицией. Он рассказал, что предлагал политическим противникам пересчитать голоса на минувших выборах, но не получил согласия.

Об этом передает белорусский телеканал СТВ.

На встрече с коллективом Минского завода колесных тягачей 17 августа Лукашенко раскрыл подробности обсуждения темы пересчета голосов с оппозицией.

"Мне уже предложили посчитать голоса с камерой. Я говорю: "Зачем? Давайте посчитаем". Пусть скажут: где, на каких участках. Вечером им предложили пересчитать. Мне говорят, передают люди: "А уже не актуально считать. Это уже не актуально!" – "А что надо?" – "Новые выборы", - передал суть беседы президент.

Как сообщала "Страна", в субботу в штабе бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской выступили против пересчета голосов или проведения второго тура выборов.

Также мы цитировали слова Лукашенко о том, что протесты будут долгими, а его противники "выползут как крысы из своих нор".