Российскому актеру Михаилу Ефремову, несмотря на страшный диагноз, запретили ходить на прогулки под домашним арестом.

Об этом со ссылкой на источник в зале суда пишет ТАСС, в понедельник, 17 августа.

"Выслушав мнения сторон, суд не нашел основания для удовлетворения ходатайства адвокатов обвиняемого Ефремова о разрешении прогулок и отклонил их жалобу на условия домашнего ареста", - говорится в сообщении Мосгорсуда.

Как отмечается, адвокаты требовали разрешить артисту гулять два часа в день в сопровождении сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По словам юристов, врачи рекомендовали Ефремову уделять время прогулкам, однако прокурор не поддержал данное ходатайство.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы, в результате которого водитель Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал. Его отправили под домашний арест до января 2021 года.

11 августа перед очередным заседанием Пресненского суда Москвы Михаил Ефремов был госпитализирован из-за жалоб на ухудшившееся состояние здоровья. Обследовавшие обвиняемого врачи реанимационного отделения Боткинской больницы не выявили угрозы для жизни артиста. При этом адвокат актера Эльман Пашаев заявил о том, что сотрудники медучреждения подтвердили у Ефремова инсульт, однаков позже стало известно, что он не подтвердился.

Заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием знаменитости перенесено на, среду, 18 августа.