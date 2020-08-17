Российский холдинг по производству продукции гражданского и военного назначения - концерн "Калашников" создал экспериментальный автомат АК-19. Новинка будет официально представлена на военно-техническом форуме "Армия-2020", который пройдет 23-29 августа в подмосковном парке "Патриот".

Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба концерна.

В автомате применяется патрон натовского калибра 5.56. Длина ствола оружия составляет 415 мм. Шаг нарезов - 178 мм. Масса - 3,350 г.

У новинки следующие технические характеристики:

облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой;

новое исполнение целика;

щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.

Все желающие смогут ознакомиться с автоматом в дня открытых посещений форума - 27-29 августа.

Ранее "Страна" рассказывала о презентации концерном автомата АК-308, тоже разработанного под боеприпасы образца НАТО.

Еще мы сообщали, что в России выдан патент на беспилотный летающий автомат Калашникова.