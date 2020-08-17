Российский актер Михаил Ефремов, который устроил в начале июня смертельное ДТП, болен хроническим обструктивным заболеванием легких. Такой диагноз ему поставили врачи московской Боткинской больницы.

Об этом со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева пишет "Московский комсомолец".

Так, по его словам, у артиста было нарушение речи, онемели конечности. Скорая, которая приехала к нему в суд, диагностировала острое нарушение кровяного обращения.

"После, в больнице, этот диагноз подтвердился. У него также была диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких, это очень серьезное заболевание", - пояснил адвокат.

Пашаев сказал, что от этого заболевания умер отец Михаила.

"3,7 миллиона людей в мире умирают от этой болезни, от нее умер и его отец (актер и режиссер Олег Ефремов), так как ему не оказывали медицинскую помощь. В доме, где живёт Ефремов, влажность очень большая, захожу к нему и потею так... В квартире дышать крайне тяжело, - сказал адвокат.

Напомним, 11 августа в Пресненском суде Москвы должно было состояться рассмотрение дела о смертельном ДТП с участием актера. Но прямо перед зданием суда он почувствовал себя плохо, его под руки вынесли из автомобиля в зал суда. Через несколько минут Ефремова госпитализировали прямо из здания суда. Его вынесли на носилках в бессознательном состоянии.

Актера поместили в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Врачи поставили ему предварительный диагноз - инсульт, однако позже стало известно, что он не подтвердился. Позже появилась информация о том, что Михаил Ефремов находится в тяжелом состоянии.