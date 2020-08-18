Сегодняшний понедельник обернулся для Беларуси попытками остановить предприятия на забастовку. Некоторые из них частично прекратили работу (например, гигант "Беларуськалий"), другие только на время приостановили производство (как Белорусский металлургический завод).

Правда, данные поступают противоречивые - есть информация, что ни "Беларуськалий", ни "БелАЗ" не остановлены. Но звоночком для власти всё это стало серьезным. Поскольку долго простоя бюджетообразующих отраслей страна не выдержит.

Поэтому Александр Лукашенко поехал на заводы лично. Сегодня он посетил Минский завод колесных тягачей, где, взобравшись на тягач, вступил в жаркие споры с рабочими, которые кричали ему "Уходи!" и "Застрелись!". Президент вел себя достаточно раздраженно - дав понять, что поста никуда не уйдет.

Но в целом ситуация на заводах примерно понятная - есть протестный актив, который, как правило, составляет меньшинство от работников предприятий. Но это активное меньшинство, которое пытается перетянуть на свою сторону большинство.

Как показал сегодняшний день это в большинстве случаев не получается - большая часть крупнейших предприятий работает, несмотря на то, что часть их работников митингует и устраивает шествия.

То есть на данный момент парализовать белорусскую промышленность не получилось.

Но попытки наверняка будут продолжены уже завтра.

Тем более, что оппозиция считает забастовки центральным звеном своей стратегии. Телеграм-канал Nexta, который редактируется двумя журналистами из Польши, сегодня призвал митингующих в городах признавать законной властью не мэров, а забастовочный и координационный комитеты.

Это два органа, о создании которых сегодня заявила экс-конкурент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская (к слову, она, вопреки прогнозам польских СМИ, так и не объявила себя президентом, а сказала лишь, что готова стать неким "общенациональным лидером"). То есть забастовочный актив начинает создавать в стране параллельные центры власти.

Именно они должны, по логике беломайдана, осуществить транзит президентского поста от Лукашенко к Тихановской. Которая в свою очередь обещает сразу объявить и провести "честные выборы".

У Бацьки другой план. Сегодня во время визита на завод он заявил, что сначала нужен референдум по новой конституции, а потом - всеобщие перевыборы: президента, парламента, местных советов. То есть впервые Лукашенко допустил возможность досрочного ухода со своего поста.

Оба плана - и Бацьки, и его оппонентов - пока выглядят неосуществимыми.

Лукашенко власть не отдает, контролируя силовую и управленческую вертикаль. Поэтому оппозиция может создавать какие угодно органы, но реальной власти у них от этого не прибавится.

С другой стороны это упорядочивает протесты и дает им обрасти институтами, что объективно не на руку режиму. Но пока не смертельно для него.

Тем более внутри оппозиции уже проявляются противоречия между радикальным и умеренным крылом. Так, сегодня, когда протестующие пришли к ИВС, где содержатся их соратники, путь им преградили волонтеры, сказав, что дальше идти нельзя во избежании провокаций. И это понравилось далеко не всем. В телеграм-каналах пишут, что нужно действовать решительнее.

Подобных противоречий между теми, кто готов на радикализацию протеста (если Бацька сам не уйдет в ближайшее время, причем ничто не указывает на то, что он собрался уходить) вплоть до сценариев украинского Майдана-2014 и теми, кто хочет оставаться в рамках мирного протеста, наверняка будет все больше.

План белорусского президента тоже малореалистичен - в условиях массового недоверия и противостояния в обществе никто не будет обсуждать с Лукашенко новую конституцию.

Впрочем, сам Бацька это, скорее всего, прекрасно понимает. И намеренно предлагает столь сложный путь к перевыборам, просто затягивая время. Хотя, теоретически, можно предположить, что если та же Россия уговорит Лукашенко досрочно уйти, то такой не очень быстрый путь (новая Конституция, а потом выборы) может стать способом транзита власти к другому человеку, а возможно и к другой политической системе с большей ролью парламента.

Теперь о том, что предлагают в оппозиции. Сегодня впервые появились лица, которые будут представлять митингующих. Они вошли в созданный Тихановской Координационный совет. По ним понятно, что вектор у протестов не столько антилукашенковский, как это заявлялось ранее - скольку прозападный и антироссийский. Как и на украинском Майдане.

В Совет вошли писательница Светлана Алексиевич, руководитель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, председатель политического движения "За свободу" Юрий Губаревич, соратница Тихановской и глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, юрист Лилия Власова, основатель и владелец интернет-магазина национальных сувениров и подарков Symbal.by Павел Белоус, гражданская активистка Алана Гебремариам, член политсовета Объединенной гражданской партии Александр Добровольский, профессор и эксперт Общественного Болонского комитета Владимир Дунаев.

"Все вышеуказанные являются ярыми евроинтеграторами и сторонниками выхода Белоруссии из состава Союзного государства, а многие - ещё и из Таможенного союза. Часть из вышеперечисленных являются разработчиками "Реанимационного пакета реформ для Белорусси", предполагающего выход не только из Союзного государства, а также Таможенного союза и ОДКБ, запрет в Белоруссии российских телеканалов, тотальную беларусизацию образования и т.п", - анализирует этот список украинский журналист Юрий Ткачев у себя в телеграм-канале.

Учитывая, что большинство белорусских предприятий - в том числе те, которые сейчас пытаются бастовать - завязаны на рынок России, состав членов координационного совета и их идеи могут стать дополнительным аргументом для властей в убеждении рабочих не присоединяться к стачке.

К слову, вероятно именно поэтому Тихановская и прочие лидеры оппозиции тщательно избегают сейчас каких-либо заявлений по поводу геополитических вопросов и отношений с Россией.

Пофамильный список координационного совета также убеждает - Лукашенко скорее всего с такими оппозиционерами договориться ни о чем не сможет. Поскольку они представляют силы, которые давно в глубочайшем конфликте с курсом, который проводит Бацька все 26 лет.

А значит, борьба будет продолжаться. Под конец дня стало известно, что Бацька делает еще один ход - разворачивает акции своих сторонников по городам. Лукамайданы пройдут завтра по областным центрам.

Если подытожить, нынешний день стал еще одним очередным днем позиционной борьбы, который не принес перевеса ни одной из сторон. Беломайдан усиленно дискредитирует Лукашенко и пытается поднять на забастовку предприятия. Но властям пока удается избежать остановки большинства крупных предприятий. Вся управленческая вертикаль и силовые структуры также остаются под контролем Бацьки.

Как показывает пример украинского Майдана, такое позиционное противостояние может длиться несколько месяцев. А как показывает пример Венесуэлы - и несколько лет.