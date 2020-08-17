Полиция открыла уголовное дело по факту поджога редакционного автомобиля программы "Схемы: коррупция в деталях", который произошел в Бровары в ночь на понедельник. Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента.

Об этом сообщили глава полиции Киевской области Андрей Небытов в своем Фейсбук и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на совещании по предотвращению распространения коронавируса под председательством Владимира Зеленского.

Глава МВД заверил, что полиция проводит оперативно-розыскную работу по установлению обстоятельств и виновных в поджоге автомобиля программы "Схемы".

В свою очередь Небытов проинформировал подписчиков в соцсети, что в связи с происшествием открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

"Очевидно, что злоумышленники и их кураторы имели целью не только уничтожить внедорожник, они хотели большего - вызвать возмущение среди журналистского сообщества и общественности, создать представление незащищенности и вседозволенности", - уверен глава полиции Киевской области.

Ранее "Страна" приводила подробности поджога авто со слов сотрудников "Схем".

Мы также сообщали, что на инцидент отреагировал президент Зеленский.