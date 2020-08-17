Поджигателю грозит до 10 лет тюрьмы. Фото: Facebook/ Андрій-Нєбитов

Полиция открыла уголовное дело по факту поджога редакционного автомобиля программы "Схемы: коррупция в деталях", который произошел в Бровары в ночь на понедельник. Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента.

Об этом сообщили глава полиции Киевской области Андрей Небытов в своем Фейсбук и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на совещании по предотвращению распространения коронавируса под председательством Владимира Зеленского.

Глава МВД заверил, что полиция проводит оперативно-розыскную работу по установлению обстоятельств и виновных в поджоге автомобиля программы "Схемы".

В свою очередь Небытов проинформировал подписчиков в соцсети, что в связи с происшествием открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

"Очевидно, что злоумышленники и их кураторы имели целью не только уничтожить внедорожник, они хотели большего - вызвать возмущение среди журналистского сообщества и общественности, создать представление незащищенности и вседозволенности", - уверен глава полиции Киевской области.

Скриншот из Фейсбук Андрея Небытова

Ранее "Страна" приводила подробности поджога авто со слов сотрудников "Схем".

Мы также сообщали, что на инцидент отреагировал президент Зеленский.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.