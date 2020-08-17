Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской призвал к всеобщей забастовке, чтобы добиться отставки нынешнего главы государства Александра Лукашенко.

Об этом сообщает "Интерфакс", в понедельник, 17 августа.

"Мы призываем все трудовые коллективы присоединиться к бессрочной забастовке с требованием отставки Александра Лукашенко, делегировать представителей забастовочных комитетов в Координационный Совет", - говорится в заявлении штаба.

Отмечается, что сторонники Тихановской намерены продолжать добиваться отмены выборов легальными и ненасильственными способами.

Руководитель штаба Тихановской Мария Мороз в видеообращении также призвала граждан страны к всеобщей забастовке.

В частности, Мороз заявила, что в результате всеобщей забастовки президент Лукашенко лишится источника финансирования. Она добавила, что для главы государства "понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба".

При этом глава штаба Тихановской пообещала жителям страны, что участникам забастовки будет оказана финансовая помощь из неких фондов, которые уже создаются. "Не бойтесь. Нас не оставят в беде, в Белоруссии уже созданы фонды помощи. Белорусская диаспора также собирает средства по всему миру. Даже Илон Маск спрашивает, чем помочь", - заявила Мороз.

Видео: Youtibe/ Мария Мороз. Сейчас переломный момент нашей борьбы за свободу. Мы начинаем забастовку. Час настал.

Напомним, сегодня, 17 августа, Лукашенко ответил на призывы уйти от минских рабочих: "Можете еще покричать".

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