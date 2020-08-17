Служба безопасности Украины задержала во Львове организатора поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода", который произошел в январе этого года. По версии следствия, поджог организовал бывший сотрудник Национальной полиции.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили местонахождение и задержали злоумышленника, исполняя решение следственного судьи. Ему уже сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста).

В СБУ отметили, что следственные действия по делу продолжаются.

Как писала "Страна", в ночь на 30 января 2020 года во Львове был сожжен Mitsubishi журналистки Галины Терещук.

После просмотров видео с камер наблюдения в Одессе был пойман вероятный поджигатель - 19-летний студент, житель Хмельницкой области. Также был установлен возможный заказчик преступления.