Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о готовности испытать на себе российскую вакцину от коронавируса, если ее эффективность будет доказана.

По его словам, в этом же случае сразу будет установлен контакт с произодителями, поскольку в таком вопросе не должно быть идеологии, передает ТАСС.

"И чтобы не оставалось сомнений в важности для нас, я бы первым согласился на вакцинацию", - заявил мексиканский президент.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием "Спутник V". Выпуск препарата начнется в течение августа, первыми вакцинацию пройдут медики. В гражданский оборот он поступит в январе 2021 года. Предполагается, что после прививки у человека выработается иммунитет к вирусу примерно на два года.

Напомним, ранее директор московского Национального исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина была разработана на основе технологии, которой около 20 лет.

12 августа глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины будут выпущены в течение двух недель, первыми препарат получат медики.