Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что точных временных прогнозов касающихся продолжительности расследования авиакатастрофы самолета МАУ, нет. Но, по его словам, учитывая международную практику, это дело может растянуться минимум на пять лет.

Об этом он рассказал интервью "Цензор.НЕТ" в понедельник, 17 августа.

"Я точно не хотел бы называть каких-либо временных ориентиров, хотя прекрасно понимаю, что общество ждет результаты на вчера. В значительной мере все зависит от наличия политической воли у иранской стороны. Если мы посмотрим на аналогичную практику расследования других авиационных катастроф, вспомним, например, ситуацию со сбитым над Черным морем российским самолетом, на борту которого находились граждане России и Израиля, то процесс урегулирования продолжался около двух лет. Если мы говорим о возможности использования международных судов, то там нижняя планка начинается с отметки пяти лет", - отметил Енин.

Также Енин добавил, что ситуацию можно урегулировать в досудебном порядке.

Напомним, с момента авиакатастрофы прошло уже больше полугода. Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа – не выжил никто.

Также мы сообщали, что в МИД разработали три сценария на случай отказа Ирана сотрудничать в деле о сбитом лайнере МАУ.