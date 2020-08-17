В понедельник, 17 августа, собрался Священный синод Украинской православной церкви. Он инициировал проведение в стране международного форума "Люди мира" для поиска путей прекращения войны на Донбассе.

Об этом говорится в обращении УПЦ.

"На территории Украины шесть лет идет война, из-за которой страдают мирные люди, граждане страны. Поддерживая все усилия и новые договоренности сторон конфликта о всеобъемлющем прекращение огня, Украинская православная церковь обращается к гражданам Украины и мира, общественным, гуманитарным украинским и международным организациям, представляющим гражданское общество и инициирует проведение международного гражданского форума "Люди мира", способного стать эффективной диалоговой платформой, которая сгенерирует содержание для разработки и реализации программы действий по прекращению конфликта и восстановлению мирной жизни людей на Донбассе и Востоке Украины", - сказано в обращении.

В Синоде также отметили, что конфликт на Донбассе отразился не только на тех, кто там проживает, но и на гражданах всей Украины. Этот конфликт также является частью общемировых процессов.

"Именно поэтому Священный синод Украинской православной церкви приглашает к дискуссии и участию в форуме мирных граждан, проживающих в зоне конфликта на Донбассе, и влиятельных, профессиональных людей, проживающих в разных местах Украины и странах мира. Это люди, получившие всенародное признание своей жизнью и личными достижениями, люди, утверждающие вечные общечеловеческие ценности независимо от национальной и конфессиональной принадлежности, способные разработать и реализовать программу действий по прекращению конфликта и восстановлению мирной жизни людей на Донбассе и Востоке Украины", - говорится в документе.

Напомним, ранее УПЦ активно участвовала в организации обмена пленными между сторонами конфликта.