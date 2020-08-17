30-летняя жительница Винницкой области в воспитательных целях приковала цепью 14 летнюю дочь и удерживала подростка в доме. Пленнице удалось сообщить об этом в полицию, сообщается на сайте ГУНП в Винницкой области.



"Сообщение о преступлении в Чечельницкое отделение полиции поступило 15 августа. На линию 102 позвонила 14-летняя девушка и рассказала, что мать совершает в отношении нее насилие. По адресу выехали ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа. Как выяснилось, 30-летняя женщина после конфликта с дочкой с помощью цепи, ошейника и навесного замка привязала ее в доме", - говорится в сообщении.



Уточняется, что девушка на цепи провела 2 часа и обратилась в полицию уже после того, как мать ее освободила.

Правоохранители установили, что таким образом мать пыталась "перевоспитать" дочь, которая якобы постоянно убегает из дома и отказывается помогать по хозяйству. Работники ювенальной превенции и соцслужбы будут изучать ситуацию в семье.



Действия женщины квалифицируются следствием по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УКУ. Проводится досудебное расследование.

Ранее "Страна" писала о том, что полиция установила, почему семейная пара 10 лет держала на цепи пенсионера.

Также мы сообщали, что под Днепром мать держала 36-летнего сына на цепи, чтобы получать его пенсию.